PS5 | il firmware beta permetterà di usare il DualSense per ottimizzare l' audio 3D tramite TV

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sony inizia oggi offrendo il primotest deldi PS5. La novità principale è l'opzione per aumentare lo spazio di archiviazione con il supporto SSD M.2. Oltre al supporto SSD M.2, ilinclude anche il supporto3D per gli altoparlanti TV integrati. Questo sarà disponibile dal menunelle impostazioni del sistema della console PS5 e la funzione utilizza il controlloper misurare l'acustica di una stanza per applicare un'impostazione3D. Sony con questo aggiornamento modificherà anche altri aspetti della console. L'interfaccia ...

Giusto questa mattina Sony ha annunciato che è in arrivo un nuovo aggiornamentoche permetterà agli utentidi poter espandere la memoria SSD interna della console. Ad accompagnare l'annuncio, la compagnia nipponica ha pubblicato una serie di informazioni aggiuntive ...Ora, come fa sapere direttamente Sony attraverso il sito ufficiale PlayStation, con il prossimo aggiornamentodigli utenti saranno in grado di espandere la memoria interna dell'SSD . ...Con l'annuncio del nuovo firmware di PS5 in arrivo, Sony ha pubblicato una guida su come installare e spostare i giochi sull'SSD M.2.Il nuovo firmware Beta per PlayStation 5 porta in dote interessanti novità tra cui la risoluzione 1080p per PlayStation Now.