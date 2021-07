Primo week end critico per il traffico in autostrada (Di giovedì 29 luglio 2021) Quello alle porte sarà sicuramente il Primo week end di esodo estivo . Le previsioni per sabato 31 luglio indicano un traffico sulla rete autostradale di competenza di Autovie di oltre 180 mila auto. ... Leggi su udinetoday (Di giovedì 29 luglio 2021) Quello alle porte sarà sicuramente ilend di esodo estivo . Le previsioni per sabato 31 luglio indicano unsulla retele di competenza di Autovie di oltre 180 mila auto. ...

L'hotel di Milano aperto solo a chi ha il green pass (e lo staff è tutto vaccinato) 'Il Tocq è il primo albergo in Italia ad annunciare l'introduzione di questa misura anti covid 19, ...contare un numero di presenze importante anche grazie ai grandi eventi milanesi come la Design Week ...

Primo week-end di esodo in autostrada, previsti chilometri di code: ecco il piano di Autovie Venete Il Messaggero Veneto Energica Week: i valori del marchio in evidenza Dal 13 al 19 settembre è programmata la prima Energica Week, una settimana dedicata ai valori di Energica Motor Company S.p.A., con attività pensate per l’occasione. Da lunedì 13 a venerdì 17 queste a ...

Tarquinia: Hippie Festival ‘breve ma intenso’: successo nonostante il maltempo Un hippie festival più breve del previsto, quello che si è svolto lo scorso week-end al Lido di Tarquinia: a causa delle condizioni metereologiche avverse, infatti, la domenica la manifestazione ha do ...

