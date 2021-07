Patrick Zaki, una lezione per tutti noi. Anche per Lei, presidente Draghi (Di giovedì 29 luglio 2021) Quella lettera non è solo un atto d'amore verso la sua ragazza e la sua famiglia. E non è neAnche solo un possente j'accuse nei confronti di quanti, a Roma, sanno ma non intervengono per non ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 luglio 2021) Quella lettera non è solo un atto d'amore verso la sua ragazza e la sua famiglia. E non è nesolo un possente j'accuse nei confronti di quanti, a Roma, sanno ma non intervengono per non ...

Advertising

martaserafini : Combatterò per tornare a studiare. Patrick Zaki - 28 luglio 2021 #FreePatrickZaki - amnestyitalia : 'Un grande incoraggiamento per tutti noi, è il messaggio di una persona determinata a resistere fino a quando non t… - RaiNews : La lettera di #Zaki alla fidanzata, pubblicata dalla pagina social 'Patrick Libero: 'Continuerò a combattere finché… - giucazan : RT @AlekosPrete: Combatterò finché non tornerò a studiare a Bologna. Patrick Zaki #FreePatrickZaki - carlochiatti88 : RT @amnestyitalia: 'Un grande incoraggiamento per tutti noi, è il messaggio di una persona determinata a resistere fino a quando non torner… -