Milan: Leao dovrà essere l’arma in più (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Milan punta ancora su Rafael Leao. Per il portoghese, questa dovrà essere la stagione della definitiva esplosione con la maglia rossonera. Calciomercato Milan: Ilicic guadagna posizioni, Kessie vuole restare Milan: Leao potrebbe essere ceduto? Leao rappresenta un’incognita per il Milan. Il portoghese ha dimostrato di avere ottime qualità tecniche e fisiche ma allo stesso tempo, di peccare di discontinuità. La sua cessione, porterebbe nella casse dei rossoneri circa 30 milioni di euro (su di lui è forte ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilpunta ancora su Rafael. Per il portoghese, questala stagione della definitiva esplosione con la maglia rossonera. Calciomercato: Ilicic guadagna posizioni, Kessie vuole restarepotrebbeceduto?rappresenta un’incognita per il. Il portoghese ha dimostrato di avere ottime qualità tecniche e fisiche ma allo stesso tempo, di peccare di discontinuità. La sua cessione, porterebbe nella casse dei rossoneri circa 30 milioni di euro (su di lui è forte ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Leao Calciomercato Milan, la terza punta arriva dalla Francia: le cifre e i dettagli ...messo in luce raddoppiando la sua valutazione da 5 a 10 milioni di euro.!L'arma in favore del Milan ... I principali indiziati restano Hauge e Leao: il portoghese non è ufficialmente sul mercato ma piace ...

Maldini, Pessina, Locatelli e Icardi... ... Conti 5 milioni Romagnoli 15 milioni Caldara 10 milioni Castillejo 8 milioni Hauge 15 milioni Leao ... come potrebbero essere spesi? Ipotizziamo la seguente proposta: Pessina 14 milioni (il Milan vanta ...

Milan, Leao per arrivare a Brandt? Il possibile scambio IL GIORNO Mercato Milan: nome nuovo per l'attacco, ma prima due cessioni Paolo Maldini e gli uomini di mercato rossonero stanno valutando alternative dopo che la trattativa per Kaio Jorge è sfumata.

Kolo Muani con Giroud e Ibrahimovic: il Milan prepara il colpo per l'attacco Kolo Muani-Milan, l'attaccante del Nantes con Giroud e Ibrahimovic? Milan sempre più francese in attacco? Dopo il colpo Giroud, il club rossonero sta pensando a Raldal Kolo Muani (mentre la Juventus è ...

