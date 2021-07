Incredibile a Fano | camion dei gelati in mare | Video

Leggi su panorama

(Di giovedì 29 luglio 2021) Nelsi nota come il mezzo pesante sia finito in acqua, sommerso per circa mezzo metro dal, appena dopo la fine della spiaggia. I bagnanti hanno iniziato a file fotografare la scena, per immortalare il momento di incredulità, che fortunatamente si è concluso senza gravi problematiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, tra lo sgomento generale, hanno provveduto al recupero del mezzo. Monopoli,in bilico su un ponte None crolla ponte TransiberianaNoneAutostrade Ponte Morandi ...