Il falso green pass ha le gambe corte: ci vuole poco a scoprire un QRcode contraffatto (Di giovedì 29 luglio 2021) Non capivo chi in aula o agli esami copiava i temi o l’esercizio di matematica. Ero erroneamente convinto che la scuola preparasse alla vita e che barare fosse una mutilazione della propria crescita intellettuale. Non capisco oggi (e soprattutto non tollero) chi mette a repentaglio salute ed esistenza (proprie e quelle degli altri) confidando nella disponibilità di una certificazione fasulla che attesti una vaccinazione anti-Covid in realtà mai avvenuta. Il falso – come le bugie – ha le gambe corte Non arrivo al paradosso di plaudire ai malfattori che approfittano della dabbenaggine dolosa della loro clientela e la puniscono vendendo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Non capivo chi in aula o agli esami copiava i temi o l’esercizio di matematica. Ero erroneamente convinto che la scuola preparasse alla vita e che barare fosse una mutilazione della propria crescita intellettuale. Non capisco oggi (e soprattutto non tollero) chi mette a repentaglio salute ed esistenza (proprie e quelle degli altri) confidando nella disponibilità di una certificazione fasulla che attesti una vaccinazione anti-Covid in realtà mai avvenuta. Il– come le bugie – ha leNon arrivo al paradosso di plaudire ai malfattori che approfittano della dabbenaggine dolosa della loro clientela e la puniscono vendendo a ...

Advertising

ilpost : Non dovremmo neanche dirlo e nessuno dovrebbe cercarlo, un falso Green Pass, ma sappiate che se lo cercate e pensat… - TgLa7 : #Green pass: fonti Chigi, falso obbligo per seggi elettorali - Yi_Benevolence : @sslf19 Non me ne importa niente di quale sia il motivo, mi importa che si discriminano le persone su una falso pre… - drewmilan39 : @Minutza2 @LuigiVitaletti @GiorgiaMeloni No. Il PdC ha detto che i vaccinati con green pass hanno la garanzia di ri… - 84Andreac : @capuanogio Onestamente non si capisce perché introdurre il green pass per poi renderlo praticamente inutile. Spagn… -