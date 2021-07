«I Green Pass contraffatti sono una bufala tesa a spillare soldi ai più sprovveduti» (Di giovedì 29 luglio 2021) La denuncia arriva da Consumerismo, associazione di consumatori no profit che sta monitorando il fenomeno dei Green Pass falsi in vendita sui social network e sul dark web. L’attività – in vista dell’ingresso in vigore dell’obbligo a partire dal 6 agosto – si sta intensificando. «Si stanno moltiplicando i tentativi di truffa con i cyber-criminali che si sono specializzati nella vendita di certificati falsi da rilasciare dietro pagamento – denuncia Consumerismo – e sui social network stanno spuntando gruppi segreti che propongono il rilascio di Green Pass contraffatti». LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 luglio 2021) La denuncia arriva da Consumerismo, associazione di consumatori no profit che sta monitorando il fenomeno deifalsi in vendita sui social network e sul dark web. L’attività – in vista dell’ingresso in vigore dell’obbligo a partire dal 6 agosto – si sta intensificando. «Si stanno moltiplicando i tentativi di truffa con i cyber-criminali che sispecializzati nella vendita di certificati falsi da rilasciare dietro pagamento – denuncia Consumerismo – e sui social network stanno spuntando gruppi segreti che propongono il rilascio di». LEGGI ANCHE ...

