(Di giovedì 29 luglio 2021), ètra l’attore e la sua compagnac’èdonna per cui ha perso la testa., l’attore ex naufrago de L’Isola dei Famosi (via social)è un attore ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Il bel 38enne intrattiene una relazione da diverso tempo con l’attrice e conduttrice. La donna ha recitato a teatro e in varie fiction Rai come Don Matteo e Che Dio ci aiuti. Laha ...

Advertising

zazoomblog : Gilles Rocca è finita con Miriam Galanti: adesso c’è un’altra - #Gilles #Rocca #finita #Miriam - blogtivvu : Gilles Rocca sbotta: “Pezzi di merd*, parassiti della società”, il gossip sulla fidanzata lo manda “fuori di testa”… - T_Belz : RT @IsaeChia: #Isola 15, Gilles Rocca smentisce con rabbia le voci di crisi con Miriam Galanti: “Grandissimi pezzi di mer*a” Anche l’attr… - gossipblogit : “Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati”: l’attore smentisce e si infuria - PasqualeMarro : #GillesRocca: siete veramente dei pezzi di mer** -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

La Gazzetta dello Sport

Quella trae Miriam Galanti sembra essere una romantica storia d'amore. Anche durante l'esperienza all' Isola dei Famosi , l'ex naufrago ha più volte decantato il suo amore per la sua compagna, ...e Miriam Galanti mettono mano ai rispettivi profili social per fare chiarezza, una volta e per tutte, sugli ultimi rumors apparsi sui giornali di gossip. Questa volta, però, con toni non ...Gilles Rocca e Miriam Galanti mettono mano ai rispettivi profili social per fare chiarezza, una volta e per tutte, sugli ultimi rumors apparsi sui giornali di gossip. Questa volta, però, con toni non ...Infastidito per i gossip dell'ultimo periodo, Gilles Rocca su Instagram smentisce la rottura con la fidanzata Miriam. La replica ...