Fisco, più tempo per invio dati spese sanitarie (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Il MEF concede più tempo agli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie, che avranno tempo fino al 30 settembre 2021 per inviare quelli relativi al primo semestre del 2021. Il decreto del Ministero dell'Economia, emanato per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria, ha differito al 30 settembre 2021 il termine previsto per la trasmissione al sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti obbligati. La proroga del termine per l'invio dei dati del primo semestre del 2021 – precisa il MEF – non comporta ...

Riforma del Fisco, pignoramenti più facili: cosa cambia Le proposte Per prima cosa il ministero dell'Economia starebbe pensando di rendere più efficaci gli strumenti attualmente a disposizione del Fisco, come ad esempio la possibilità di utilizzare le ...

