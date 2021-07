Corre la variante Delta nel Lazio, l’età media è 24 anni. D’Amato: ‘A settembre la pandemia sarà dei non vaccinati’ (Di giovedì 29 luglio 2021) Corre la variante Delta nel Lazio, dove ormai la mutazione è dominante all’80,8%: “Nell’ultimo report del Seresmi- Spallanzani la variante Delta risulta i notevole incremento nella nostra regione, mentre la variante Alfa è all’11,2% e la gamma all’8%” – spiega l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Leggi anche: Covid Lazio, boom di contagi: ecco dove ci si contagia di più. I luoghi dei focolai più comuni variante Delta nel Lazio Tutti i tamponi positivi nel Lazio sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021)lanel, dove ormai la mutazione è dominante all’80,8%: “Nell’ultimo report del Seresmi- Spallanzani larisulta i notevole incremento nella nostra regione, mentre laAlfa è all’11,2% e la gamma all’8%” – spiega l’assessore alla Sanità, Alessio. Leggi anche: Covid, boom di contagi: ecco dove ci si contagia di più. I luoghi dei focolai più comuninelTutti i tamponi positivi nelsono ...

CorriereCitta : Corre la variante Delta nel Lazio, l’età media è 24 anni. D’Amato: ‘A settembre la pandemia sarà dei non vaccinati’ - nonsonpago1 : RT @Tiziana_DR: Incredibile che durante un’emergenza pandemica mondiale con una variante molto pericolosa in giro che corre e una spaventos… - MazzaliVanna : RT @Tiziana_DR: Incredibile che durante un’emergenza pandemica mondiale con una variante molto pericolosa in giro che corre e una spaventos… - Brizioful : RT @Tiziana_DR: Incredibile che durante un’emergenza pandemica mondiale con una variante molto pericolosa in giro che corre e una spaventos… - demian_online : RT @Tiziana_DR: Incredibile che durante un’emergenza pandemica mondiale con una variante molto pericolosa in giro che corre e una spaventos… -