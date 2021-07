Caricasulo rompe con GMT94

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 luglio 2021) Federiconon è più un pilota del team. Con un comunicato ufficiale, la scuderia di Christophe Guyot annuncia che la scuderia ed il pilota ravennate prenderanno strade diverse nel mondiale Supersport. “Auguriamo il meglio a Federico“, ha commentato Guyot, “Insieme abbiamo condiviso davvero dei bei momenti“. In verità la separazione è stata tutt’altro che amichevole, in un inizio di stagione in cui il “Carica” ha faticato a riprendere le misure della Supersport. Chi sostituiràal? Il team francese non ha impiegato troppo tempo a rimpiazzare. Nello stesso ...