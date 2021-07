Brembo - Un primo semestre in spolvero: i conti tornano ai livelli pre-Covid (Di giovedì 29 luglio 2021) La Brembo, una delle maggiori aziende italiane di componentistica per auto, torna ai livelli pre-Covid, con risultati semestrali in crescita rispetto sia al pari periodo dell'anno scorso, sia ai primi sei mesi del 2019. In particolare, tra gennaio e giugno, la società bergamasca ha registrato un fatturato di oltre 1,36 miliardi di euro, il 43,1% in più rispetto al primo semestre dell'anno precedente, particolarmente penalizzato dalle conseguenze della pandemia. Se paragonati con lo stesso periodo del 2019, i ricavi risultano in crescita del 2,8%. La redditività. Tutti i segmenti operativi hanno avuto ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 luglio 2021) La, una delle maggiori aziende italiane di componentistica per auto, torna aipre-, con risultati semestrali in crescita rispetto sia al pari periodo dell'anno scorso, sia ai primi sei mesi del 2019. In particolare, tra gennaio e giugno, la società bergamasca ha registrato un fatturato di oltre 1,36 miliardi di euro, il 43,1% in più rispetto aldell'anno precedente, particolarmente penalizzato dalle conseguenze della pandemia. Se paragonati con lo stesso periodo del 2019, i ricavi risultano in crescita del 2,8%. La redditività. Tutti i segmenti operativi hanno avuto ...

