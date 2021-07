Advertising

nonleggerlo : RT @LaStampa: Berlusconi tredici volte nonno: è nato Emanuele Silvio - ungaro_c : RT @AlbertoLetizia2: È nato Emanuele Silvio Berlusconi, figlio di Luigi e nipote di Silvio Berlusconi. Un quotidiano ha la premura di preci… - FrancoRomanell8 : RT @AlbertoLetizia2: È nato Emanuele Silvio Berlusconi, figlio di Luigi e nipote di Silvio Berlusconi. Un quotidiano ha la premura di preci… - DavMon76 : RT @LaStampa: Berlusconi tredici volte nonno: è nato Emanuele Silvio - federjca8 : RT @AlbertoLetizia2: È nato Emanuele Silvio Berlusconi, figlio di Luigi e nipote di Silvio Berlusconi. Un quotidiano ha la premura di preci… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi nonno

Tredici volte. É un bel traguardo quello raggiunto dall'ex presidente del Consiglio Silvioper la tredicesima volta dopo la nascita di Emanuele Silvio, il figlio di Federica Fumagalli e Luigi, l'ultimogenito dell'ex presidente del Consiglio. Si tratta ...La coppia nel nome dato al piccolo ha omaggiato il: Emanuele Silvio è il nome scelto. Barbara è in dolce attesa. Per14° nipote in arrivo Luigi e la sua Federica sono una coppia di ...Berlusconi nonno per la tredicesima volta: è nato Emanuele Silvio. Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi, l'ultimogenito dell’ex presidente del Consiglio. Sposati dal 2020, ...Barbara Berlusconi ha già dato alla luce Alessandro (nel 2007), Edoardo (2009), Leone (2016) e Francesco (2018) e ora aspetta l'arrivo del nuovo bebè. Emanuele Silvio, il cui secondo nome è un evident ...