Avellino | accoltellato durante una lite | grave un 35enne

(Di giovedì 29 luglio 2021), il fatto è avvenuto a Candida all’esterno di un bar: l’uomo è ricoverato al Moscati mentre si cerca il responsabile Getty ImagesA Candida, in provincia di, è avvenuta unanel tardo pomeriggio di mercoledì 27 che ha avuto come conseguenza un ferito. Si tratta di un uomo di 35 anni che ha ricevuto un fendente in pieno petto e ora è ricoverato presso l’ospedale Moscati diin gravi condizioni. Il fatto è avvenuto all’esterno di un bar e insieme ai sanitari che sono intervenuti per soccorrere l’uomo sono stati accorsi anche i carabinieri della Compagnia ...

Grave fatto di cronaca a Candida , nell'Avellinese. Un uomo di 35 anni è statoin pieno petto nel corso di una lite in strada: è in gravi condizioni. Come riporta 'Il ...Moscati di... un 35enne, nei pressi di un bar, venivaal culmine di una lite. Sul posto sono ... L'uomo è stato immediatamente trasportato all'Ospedale Moscati di. Qui, i medici hanno ...Pomeriggio di paura a Candida dove un uomo, un 35enne, nei pressi di un bar, veniva accoltellato al culmine di una lite. Ora si trova ricoverato al Moscati in gravi condizioni. Sul posto sono prontame ...L'uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso da un’ambulanza del 118, subito intervenuta sul posto non appena arrivata la segnalazione ...