TFA sostegno VI ciclo, non c’è un punteggio minimo per superare il test preliminare (Di mercoledì 28 luglio 2021) TFA sostegno VI ciclo anno accademico 2020/21: le Università stanno emanando i bandi contenenti le date di scadenza per le iscrizioni. Le prove preselettive si svolgeranno a settembre, a seguire prova scritta e prova orale e poi l'inizio delle lezioni in autunno inoltrato. Chiusura del corso entro luglio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 luglio 2021) TFAVIanno accademico 2020/21: le Università stanno emanando i bandi contenenti le date di scadenza per le iscrizioni. Le prove preselettive si svolgeranno a settembre, a seguire prova scritta e prova orale e poi l'inizio delle lezioni in autunno inoltrato. Chiusura del corso entro luglio 2022. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : TFA sostegno VI ciclo non c’è un punteggio minimo per superare il test preliminare - #sostegno #ciclo #punteggio… - ProDocente : TFA sostegno VI ciclo, non c’è un punteggio minimo per superare il test preliminare - orizzontescuola : TFA sostegno VI ciclo, non c’è un punteggio minimo per superare il test preliminare - costant61743409 : @mariopittoni @orizzontescuola Avvocati, commercialisti, architetti e chi più ne ha più ne metta devono fare il TFA… - BoatengKalic : RT @uni_cassino: ?Bando TFA Sostegno VI ciclo a.a. 2020-2021? Pubblicato il bando #Unicas per l’ammissione ai percorsi di formazione “Spec… -