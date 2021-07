Polemica per assunzione del figlio di Tabacci a Leonardo. Lega: "Vergognosa" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il padre Bruno Tabacci è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con deLega alla politica aerospaziale. Il figlio, Simone Tabacci, 49 anni, è stato assunto da Leonardo, l’ex Finmeccanica colosso italiano della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza. L’azienda conferma le indiscrezioni di stampa, che hanno sollevato la contestazione di un conflitto di interessi. L’assunzione di Simone Tabacci, spiega Leonardo, è stata effettuata a partire dallo scorso 1 luglio a conclusione di una procedura di recruiting affidata ad una società esterna a cui ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il padre Brunoè sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con dealla politica aerospaziale. Il, Simone, 49 anni, è stato assunto da, l’ex Finmeccanica colosso italiano della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza. L’azienda conferma le indiscrezioni di stampa, che hanno sollevato la contestazione di un conflitto di interessi. L’di Simone, spiega, è stata effettuata a partire dallo scorso 1 luglio a conclusione di una procedura di recruiting affidata ad una società esterna a cui ...

