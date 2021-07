Pieno supporto al Samsung Galaxy S21 con beta One UI 4.0 già ad agosto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Solo buone notizie per i futuri aggiornamenti del Samsung Galaxy S21. La serie ammiraglia non è lontana dal via alla beta dell’interfaccia One UI 4.0 che si accompagnerà naturalmente ad Android 12. L’annuncio ufficiale in proposito è giunto dallo stesso produttore, attraverso il forum Community nella sua versione sudcoreana, ma ci fornisce indicazioni anche sulla distribuzione globale dell’update. L’implementazione della beta di One UI 4 sarebbe proprio dietro l’angolo per Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra. Come al solito, gli utenti interessati al ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Solo buone notizie per i futuri aggiornamenti delS21. La serie ammiraglia non è lontana dal via alladell’interfaccia One UI 4.0 che si accompagnerà naturalmente ad Android 12. L’annuncio ufficiale in proposito è giunto dallo stesso produttore, attraverso il forum Community nella sua versione sudcoreana, ma ci fornisce indicazioni anche sulla distribuzione globale dell’update. L’implementazione delladi One UI 4 sarebbe proprio dietro l’angolo perS21,S21 Plus eS21 Ultra. Come al solito, gli utenti interessati al ...

