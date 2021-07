Oriali, addio all'Inter: sarà team manager solo in Nazionale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Attivati ora! https://abbonamenti.gazzetta.it/magic21 - 22/?pwcmp=magicLandingArticoloGDS nd 260721 nd nd nd Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Attivati ora! https://abbonamenti.gazzetta.it/magic21 - 22/?pwcmp=magicLandingArticoloGDS nd 260721 nd nd nd

Advertising

pisto_gol : Dopo l’addio di #Antognoni alla Fiorentina , sembra certo quello di #Oriali all’Inter. Due Campioni del Mondo, due… - Gazzetta_it : Oriali, addio all'Inter: sarà team manager solo in Nazionale - esistenzialinte : RT @Gazzetta_it: Oriali, addio all'Inter: sarà team manager solo in Nazionale - pg311066 : RT @_MDelon: #Oriali lascia l'#Inter, sarà team manager solo in Nazionale. (#GazzettaDelloSport) Addio che fa malissimo. Grazie di tutto L… - _MDelon : #Oriali lascia l'#Inter, sarà team manager solo in Nazionale. (#GazzettaDelloSport) Addio che fa malissimo. Grazie… -