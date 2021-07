LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: chi prende lo scettro all-around di Simone Biles? Battaglia apertissima (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – Le speranze delle italiane – Ordine di rotazione Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. All’Ariake Gymnastics Centre si assegnano le prime medaglie individuali tra le donne e si preannuncia grandissimo spessore per la gara che premia la ginnasta più abile e completa. Doveva essere la gara di Simone Biles, ma l’icona della Ginnastica artistica non si presenterà in pedana ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – Le speranze delle italiane – Ordine di rotazione Buongiorno e benvenuti alladella Finale all-femminile alledi2021. All’Ariake Gymnastics Centre si assegnano le prime medaglie individuali tra le donne e si preannuncia grandissimo spessore per la gara che premia la ginnasta più abile e completa. Doveva essere la gara di, ma l’icona dellanon si presenterà in pedana ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 6 con altri 17 titoli in palio tra canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a volo, judo, scher… - theycallmesole : @C00RNERSTONE che bello sentire queste parole ?? c’è la ginnastica artistica live ora ? - pokemonderba : allora stanotte nottata per l’italvolley, l’italnuoto e la scherma poi dormitina rigenerante fino a mezzogiorno e l… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: ultima rotazione 4 uomini a caccia dell’oro all-around -… - hobiekoo_ : Letteralmente ho guardato: dressage-scherma-ginnastica-pallavolo e qualsiasi altra gara live -