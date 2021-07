Incendi in California, distrutti più di 200mila acri di foreste: la pioggia aiuta i vigili del fuoco – Video (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una fitta pioggia si è abbattuta sulla California settentrionale e sta aiutando i vigili del fuoco a domare il gigantesco Incendio che imperversa nella regione ormai da più di sette giorni. Secondo i media locali, finora i roghi hanno distrutto più di 208mila acri di foreste e l’emergenza non e’ ancora stata superata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una fittasi è abbattuta sullasettentrionale e stando idela domare il gigantescoo che imperversa nella regione ormai da più di sette giorni. Secondo i media locali, finora i roghi hanno distrutto più di 208miladie l’emergenza non e’ ancora stata superata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

