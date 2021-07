Halo Infinite, la tech preview verrà mostrata stasera in streaming – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 28 luglio 2021) La technical preview di Halo Infinite verrà mostrata stasera in streaming, nell’ambito di un evento a cui parteciperanno gli sviluppatori del gioco: ecco i dettagli.. La tech preview di Halo Infinite verrà mostrata stasera alle 23.00, ora italiana, nell’ambito di uno streaming a cui parteciperanno gli sviluppatori del gioco. L’evento, che sarà possibile seguire in diretta sui canali ufficiali di Halo ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lanicaldiin, nell’ambito di un evento a cui parteciperanno gli sviluppatori del gioco: ecco i dettagli.. Ladialle 23.00, ora italiana, nell’ambito di unoa cui parteciperanno gli sviluppatori del gioco. L’evento, che sarà possibile seguire in diretta sui canali ufficiali di...

