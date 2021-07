Effetto Covid, per tornare in ufficio i lavoratori londinesi chiedono un aumento di stipendio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo la pandemia gli impiegati di Londra, per rinunciare allo smart working e tornare a tempo pieno in ufficio, vogliono un aumento di stipendio che copra il costo dell’abbonamento del treno per raggiungere il posto di lavoro. Lo rivela un sondaggio riportato da Bloomberg e condotto da YouGov Plc per Locatee, una società di analisi occupazionale. Con le restrizioni del Covid-19, gli impiegati hanno trascorso in media 16 mesi lavorando principalmente da casa. Secondo lo studio, ora solo il 17% afferma di voler tornare in ufficio a tempo pieno. Tuttavia, il 43% sarebbe ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo la pandemia gli impiegati di Londra, per rinunciare allo smart working ea tempo pieno in, vogliono undiche copra il costo dell’abbonamento del treno per raggiungere il posto di lavoro. Lo rivela un sondaggio riportato da Bloomberg e condotto da YouGov Plc per Locatee, una società di analisi occupazionale. Con le restrizioni del-19, gli impiegati hanno trascorso in media 16 mesi lavorando principalmente da casa. Secondo lo studio, ora solo il 17% afferma di volerina tempo pieno. Tuttavia, il 43% sarebbe ...

