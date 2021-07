Calciomercato | Arsenal Stampa | Martinez e Locatelli nel mirino

Advertising

internewsit : Lautaro Martinez nel mirino dell'Arsenal, ma l'obiettivo è un altro - - CorSport : #Calciomercato #Roma, #Xhaka aspetta il via: ma è braccio di ferro con l'Arsenal - sportli26181512 : Calciomercato Inter, Bellerin preme. E c'è la stretta Nandez: L'entourage dell'esterno spagnolo sta forzando la man… - karthikadhaigal : RT @calciomercatoit: ????#Inter, dall'#Inghilterra: anche l'#Arsenal su #LautaroMartinez - Cucciolina96251 : RT @interliveit: ??#Inter, #Bellerin resta un nome 'caldo' per il dopo #Hakimi. Domani agente a Londra per convincere l'#Arsenal ad aprire a… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Arsenal

Il 23enne attaccante dell'Inter, sotto contratto sino al 2023 e in passato spesso avvicinato al Barcellona, farebbe gola all'. Secondo quanto rivela il 'Daily Telegraph', la punta argentina ...MILANO - L' Inter sta continuando a lavorare su Nahitan Nandez, ma non ha certamente dimenticato Hector Bellerin . L'esterno spagnolo dell'è sempre il candidato numero uno per sostituire Hakimi sulla destra, ma il problema resta sempre la modalità del trasferimento. I nerazzurri chiedono un prestito con diritto di riscatto, ...Diversi club europei avrebbero sondato il terreno con la Juventus per Dejan Kulusevski, esterno d'attacco classe 2000 della nazionale svedese: come riportato da "Calciomercato.com", ...Calciomercato Inter: Bellerin vuole andar via dall’Arsenal, l’agente incontro il club londinese per capirne le intenzioni L’Inter resta vigile anche sulla situazione di Bellerin all’Arsenal: domani è ...