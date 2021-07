Advertising

zazoomblog : Amichevoli: Porto - Roma 1 - 1 a segno Mancini - #Amichevoli: #Porto #segno #Mancini - giornaleradiofm : Approfondimenti: Amichevoli: Porto-Roma 1-1, a segno Mancini: (ANSA) - ROMA, 28 LUG - La Roma viene fermata a un mi… - romaforever_it : Roma, altro che amichevole: col Porto c'è anche una mega rissa - glooit : Amichevoli: Porto-Roma 1-1, a segno Mancini leggi su Gloo - tcm24com : Amichevoli, Porto-Roma 1-1: i gol di Mancini e Vitinha, con una rissa in campo #roma #porto #amichevole -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli Porto

Sky Sport

(ANSA) – ROMA, 28 LUG – La Roma viene fermata a un minuto dal novantesimo dal Porto. Il quinto test amichevole della pre season giallorossa finisce 1-1 e tutto succede nel secondo tempo. Prima il gol ...Tre assist e un gol per l'ex milanista in 59 minuti giocati: in rete anche Satriano, Dimarco, Pinamonti. Sensi e Brozovic L'Inter continua la preparazione ...