A Viterbo sospesi sei medici no vax (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nel Lazio sono stati sospesi per la prima volta dall'inizio della campagna di vaccinazione sei medici no vax, mentre altri undici sono stati ricollocati. La ragione di tale provvedimento è l'obbligo vaccinale di legge per i sanitari, dettato dal "Decreto Covid" dello scorso marzo. A darne notizia è il Corriere della Sera. La misura è stata adottata come conseguenza dell'istituzione, lo scorso marzo, di commissioni che devono controllare le diverse posizioni degli operatori sanitari. L'iter che porta alla sospensione del medico inizia all'anagrafe vaccinale. Se emerge negli elenchi un medico non ancora vaccinato, l'Asl avvia una procedura di verifica per ...

globalistIT : - giuliog : A Viterbo sospesi sei medici no vax Altri undici sanitari ricollocati - tusciaweb : La Asl sospende 6 medici “no vax” e sposta undici operatori Viterbo - 6 sanitari 'no Vax' sospesi. Undici, sempre… - PaoloPiggi : La Asl ha notificato i provvedimenti per i camici bianchi che, dato il contatto con il pubblico, non potevano esser… - Namast70961553 : RT @RassegnaZampa: A #Viterbo sospesi sei medici #NoVax Altri undici sanitari ricollocati -

