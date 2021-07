51enne seviziata nell’androne del suo palazzo: capelli tagliati e punture di siringa, è caccia all’uomo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Momenti di terrore per una 51enne della provincia di Pescara: è stata sequestrata mentre si trovava nel suo stesso palazzo. Uno sconosciuto le avrebbe teso una vera e propria trappola per seviziarla per una interminabile mezz’ora. Provvidenziale l’intervento di un condominio che ha costretto alla fuga l’individuo, sulle cui tracce ora ci sono i Carabinieri. Montesilvano, 51enne seviziata da uno sconosciuto Secondo quanto riportato da Ansa, il tutto è avvenuto questa mattina a Montesilvano, provincia di Pescara. Qui una donna di 51 anni stava uscendo di casa per recarsi a lavoro, quando è caduta in una trappola tesa ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Momenti di terrore per unadella provincia di Pescara: è stata sequestrata mentre si trovava nel suo stesso. Uno sconosciuto le avrebbe teso una vera e propria trappola per seviziarla per una interminabile mezz’ora. Provvidenziale l’intervento di un condominio che ha costretto alla fuga l’individuo, sulle cui tracce ora ci sono i Carabinieri. Montesilvano,da uno sconosciuto Secondo quanto riportato da Ansa, il tutto è avvenuto questa mattina a Montesilvano, provincia di Pescara. Qui una donna di 51 anni stava uscendo di casa per recarsi a lavoro, quando è caduta in una trappola tesa ...

Advertising

rtl1025 : ?? Aggredita alle spalle e trascinata in ripostiglio da sconosciuto che l'ha seviziata. E' successo stamani a… - simcopter : RT @rtl1025: ?? Aggredita alle spalle e trascinata in ripostiglio da sconosciuto che l'ha seviziata. E' successo stamani a #Montesilvano, ne… - elena_ele6 : RT @rtl1025: ?? Aggredita alle spalle e trascinata in ripostiglio da sconosciuto che l'ha seviziata. E' successo stamani a #Montesilvano, ne… - pannabella56 : RT @rtl1025: ?? Aggredita alle spalle e trascinata in ripostiglio da sconosciuto che l'ha seviziata. E' successo stamani a #Montesilvano, ne… - prestia_fabio : RT @rtl1025: ?? Aggredita alle spalle e trascinata in ripostiglio da sconosciuto che l'ha seviziata. E' successo stamani a #Montesilvano, ne… -