51 enne di Montesilvano | sequestrata e seviziata con forbici e siringe da maniaco

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Pescara - Una donna di 51 anni è stata vittima questa mattina intorno alle sette di una violenta aggressione mentre usciva dalla sua abitazione andare a lavoro, un uomo, coperto da cappellino e mascherina, l'assalita alle spalle vicino all’ascensore e la trascinata con la forza in uno sgabuzzino del palazzo. L’aggressore le avrebbe tappato la bocca con dello scotch, per poi tagliarle alcune ciocche di capelli e punzecchiarle la pelle con una siringa. Poi le avrebbe coperto la testa con una busta dicendo di voler giocare con lei. A soccorrere la vittima, completamente sotto shock, è stato poi un alto inquilino. La donna, dopo essere stata visitata in ospedale e dimessa con una prognosi di ...

