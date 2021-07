Advertising

CCKKI : Tornano a crescere nuovi casi #Covid in #Umbria. Un ricoverato in più, stabili le terapie intensive. Cronaca - ANSA - NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Agenas: “Tornano a crescere le percentuali di posti letto occupati dai pazienti Covid” - ImpellizzeriPi1 : @Lidia_Undiemi Maledizione! I 5stelle tornano a crescere ?? - ImpellizzeriPi1 : @AugustoMinzolin Maledizione! I 5stelle tornano a crescere ?? - BJLiguria : Bollettino Covid: tornano a crescere gli ospedalizzati, sono 44 - -

Ultime Notizie dalla rete : Tornano crescere

ANSA Nuova Europa

a salire i nuovi casi Covid in Umbria, 114 nell'ultimo giorno, con cinque guariti e nessun morto. E' il quadro sul sito della Regione. Gli attualmente positivi sono ora 1.221, 109 in più ...I CONCOREZZESIIN BIBLIOTECA 'Ora che la situazione è stabile, vediamo con soddisfazione ... Si tratta di momenti importanti, essenziali per far, anche nelle nuove generazioni, la ...La pandemia "ha colpito duramente il mercato del lavoro. L'occupazione è diminuita drasticamente nel 2020" con "contraccolpi che si sono estesi fino a gennaio 2021; da febbraio l'occupazione è tornata ...La crisi causata dall'emergenza sanitaria "ha colpito duramente il mercato del lavoro. L'occupazione - in crescita tra il 2014 e il 2019 a ritmi via via meno intensi - è diminuita drasticamente nel 20 ...