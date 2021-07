Suppletive: Renzi, 'convinto a dare mano a Letta, mi tolgo lo stai sereno' (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Io sono molto convinto del fatto che si debba dare una mano a Letta a Siena", nel collegio per le Suppletive, "è questo perché il Pd è il partito più importante e se si è in una coalizione si da una mano.?Poi, più ci togliamo lo 'stai sereno' più son contento". Così Matteo Renzi, ospite di Stasera Italia News su Rete4. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Io sono moltodel fatto che si debbaunaa Siena", nel collegio per le, "è questo perché il Pd è il partito più importante e se si è in una coalizione si da una.?Poi, più ci togliamo lo '' più son contento". Così Matteo, ospite di Stasera Italia News su Rete4.

