Summer & Todd e Pinocchio and friends: novità in autunno su Rai Yoyo (Di martedì 27 luglio 2021) Grandissimo successo per gli eventi Rainbow organizzati in occasione della 51esima edizione del Giffoni Film Festival, Giffoni 50Plus. Le due nuovissime produzioni animate firmate dal regista e produttore Iginio Straffi, “Summer & Todd L’Allegra Fattoria” e “Pinocchio and friends”, sono state presentate in anteprima mondiale al pubblico del festival. Le due serie televisive “made in Italy” Rainbow dedicate ai bambini andranno in onda su Rai Yoyo a partire dal prossimo autunno. Summer & Todd L’Allegra Fattoria è ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 luglio 2021) Grandissimo successo per gli eventi Rainbow organizzati in occasione della 51esima edizione del Giffoni Film Festival, Giffoni 50Plus. Le due nuovissime produzioni animate firmate dal regista e produttore Iginio Straffi, “L’Allegra Fattoria” e “and”, sono state presentate in anteprima mondiale al pubblico del festival. Le due serie televisive “made in Italy” Rainbow dedicate ai bambini andranno in onda su Raia partire dal prossimoL’Allegra Fattoria è ...

Advertising

acmilan : Save the dates for the $ACM Fan Token by @socios European Summer Tour! ?? - gaiatortora : Che non lo fai uno speciale sulla conf stampa di Draghi alle 18? Si che.lo fai. Summer festival si balla. #tgla7 #maratonamentana - VRRidersAcademy : Summer break per la @motogp ?? ?? #TB allenamento al @circuitomisano ?? - lindist91 : @ppredictors in want your belly in my summer questa è tutta colpa di Harry Styles e dei suoi cocomeri di merda - 67calino : RT @dolomiti_it: Summer in Avelengo, South Tyrol, is truly wonderful! Warm colours and lots of outdoor activities to try. L'estate ad Avel… -

Ultime Notizie dalla rete : Summer & Limone Piemonte porta in scena lo spettacolo della natura ... escursioni con il geologo sul Colle di Tenda, campus di equitazione, lezioni sci e camp estivi con attività outdoor (Limone summer camp by Scuola sci Limone). I sognatori a occhi aperti non ...

Tanti gol e successo di pubblico alla 'Summer Premier League' ... non da meno in queste settimane è l'afflusso di spettatori e baby calciatori presso il Meeting Place di via Pradaccio a Massa dove sta svolgendosi la manifestazione gemella ovvero la "Summer Premier ...

Oppo Summer Tour, successo per l'evento di Torino Agenzia ANSA San Martino Valle Caudina: domani il via la Liminaria Summer School ?????????????????? ???????????? ????h?????? è ai nastri di partenza. Domani la prima scuola dedicata alla riflessione sulle aree interne in relazione ai cambiamenti climatici, avrà inizio. Il programm ...

Summer Pride di Rimini annullato, troppi i vincoli a causa della pandemia Il Summer Pride di Rimini è il primo grande evento nella Riviera romagnola a saltare a causa dell'introduzione del Green Pass. Ad annunciarne l'annullamento è l'associazione che lo organizza, Arcigay ...

... escursioni con il geologo sul Colle di Tenda, campus di equitazione, lezioni sci e camp estivi con attività outdoor (Limonecamp by Scuola sci Limone). I sognatori a occhi aperti non ...... non da meno in queste settimane è l'afflusso di spettatori e baby calciatori presso il Meeting Place di via Pradaccio a Massa dove sta svolgendosi la manifestazione gemella ovvero la "Premier ...?????????????????? ???????????? ????h?????? è ai nastri di partenza. Domani la prima scuola dedicata alla riflessione sulle aree interne in relazione ai cambiamenti climatici, avrà inizio. Il programm ...Il Summer Pride di Rimini è il primo grande evento nella Riviera romagnola a saltare a causa dell'introduzione del Green Pass. Ad annunciarne l'annullamento è l'associazione che lo organizza, Arcigay ...