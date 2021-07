Stefano De Martino, convola a nozze: chi è la sposa (Di martedì 27 luglio 2021) Stefano De Martino si sposa: il presentatore napoletano è convolato a nozze e postato tutto sui social. La sposa è una nota attrice Stefano De Martino continua a regalare sorprese.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 27 luglio 2021)Desi: il presentatore napoletano èto ae postato tutto sui social. Laè una nota attriceDecontinua a regalare sorprese.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

TapiaJul : I'm discussing “UNREST IN CUBA” with Federigo Argentieri, Viviana Mazza, Lucio Martino, @terzuolo, A.L. Bardach,… - infoitcultura : Stefano De Martino: i suoi progetti personali dopo la nascita di Luna Marì - alenanni7_hub : @INYOUREYESZ4YN Per me sei gelosa della “fine” di stefano de martino - alenanni7_hub : Vorrei fare “la fine” di Stefano de martino nelle prossime 15 vite - giadamoccamamt : @INYOUREYESZ4YN rip stefano de martino????????????????gran figo???????? -