Riforma Giustizia, La Russa a La7: "FdI è favorevole a escludere reati di mafia dall'improcedibilità. Deve esserci il tempo per finire i processi" (Di martedì 27 luglio 2021) Mentre in commissione alla Camera il centrodestra chiede di allargare il perimetro della Riforma del processo penale all'abuso d'ufficio e alla definizione del pubblico ufficiale, Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia, si è detto d'accordo a escludere i processi di mafia dalla tagliola dell'improcedibilità prevista dal testo. "Qualunque sia la mediazione che si troverà nel governo – ha detto La Russa in collegamento con L'aria che tira su La7 – lascerei fuori la mafia. Questa Deve essere l'unica eccezione. La Riforma è ...

