Riforma giustizia, Conte: "Difficile per M5S votare fiducia senza modifiche" (Di martedì 27 luglio 2021) Sulla Riforma del processo penale "in pochi giorni capiremo se le nostre richieste hanno trovato accoglimento o meno. È chiaro che una prospettiva di fiducia alla Riforma senza alcune modifiche sarebbe per noi Difficile". Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnkronos, il capo politico in pectore del M5S Giuseppe Conte, incontrando i deputati M5S e facendo il punto sulla Riforma Cartabia sulla quale c'è un confronto "costruttivo con Draghi, ma ho chiarito che la proposta come originariamente formulata pone problemi serissimi al Movimento". "Ci sono margini ...

