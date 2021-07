Papà Centracchio in lacrime: "Sei stata grande, ti voglio bene Maria" (Di martedì 27 luglio 2021) La telefonata tra Bernardo Centracchio, Papà di Maria e maestro di judo, alla figlia subito dopo la finale per il bronzo Leggi su video.gazzetta (Di martedì 27 luglio 2021) La telefonata tra Bernardodie maestro di judo, alla figlia subito dopo la finale per il bronzo

Advertising

Cioschi66 : Papà era di Termoli. Sono felicissima che una regione come il #Molise che non esiste per i più, abbia avuto la sua… - AntonelloLella : Un successo che parte dalla palestra di papà Bernardo: il Maestro #Centracchio. Lacrime di gioia per il bronzo di… - LaStampaTV : VIDEO | Judo, la videochiamata in lacrime di Maria Centracchio al papà dopo il bronzo: 'Il Molise che esiste e mena… - lulu_per_dire : RT @fanpage: La commovente videochiamata di Maria Centracchio ai genitori in lacrime dopo il bronzo giochiolimpici - glooit : La commozione del papà di Maria Centracchio in videochiamata: “Sei forte tesoro, ti voglio bene” leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Papà Centracchio Papà Centracchio in lacrime: "Sei stata grande, ti voglio bene Maria" La telefonata tra Bernardo Centracchio, papà di Maria e maestro di judo, alla figlia subito dopo la finale per il bronzo

Maria Centracchio bronzo olimpico. Le congratulazioni di Patriciello ... Maria Centracchio è entrata di diritto nella leggenda dello sport di questa terra e nei cuori di tutti noi molisani. A lei, al suo papà Bernardo e tutto lo staff olimpico della nazionale va il ...

Tokyo: papà Centracchio, impresa che premia sacrifici ANSA Nuova Europa La telefonata tra Bernardodi Maria e maestro di judo, alla figlia subito dopo la finale per il bronzo... Mariaè entrata di diritto nella leggenda dello sport di questa terra e nei cuori di tutti noi molisani. A lei, al suoBernardo e tutto lo staff olimpico della nazionale va il ...