Obbligo di vaccino a scuola, Berlusconi puntella Draghi e striglia Salvini: «Serve unità» (Di martedì 27 luglio 2021) Con un lungo intervento a propria firma sul Corriere della Sera, Silvio Berlusconi ha preso personalmente posizione a sostegno dell’Obbligo del Green pass e del vaccino per gli insegnanti. «Molto opportunamente Forza Italia chiede l’Obbligo vaccinale in un settore delicato come la scuola», ha sottolineato il Cavaliere, che in questo modo dà il suo contributo per puntellare il governo e lo stesso Mario Draghi in una scelta molto controversa e molto rischiosa. La strigliata a Salvini Dopo aver individuato la crisi scaturita dal Covid, come ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021) Con un lungo intervento a propria firma sul Corriere della Sera, Silvioha preso personalmente posizione a sostegno dell’del Green pass e delper gli insegnanti. «Molto opportunamente Forza Italia chiede l’vaccinale in un settore delicato come la», ha sottolineato il Cavaliere, che in questo modo dà il suo contributo perre il governo e lo stesso Marioin una scelta molto controversa e molto rischiosa. Lata aDopo aver individuato la crisi scaturita dal Covid, come ...

