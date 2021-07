Non si pagherà più in bolletta: così cambia il canone Rai (Di martedì 27 luglio 2021) Giovedì si riunisce il consiglio dei ministri per discure del disegno di legge sulla concorrenza: canone Rai fuori dalla bolletta? Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 luglio 2021) Giovedì si riunisce il consiglio dei ministri per discure del disegno di legge sulla concorrenza:Rai fuori dalla

Canone Rai verso l'uscita dalla bolletta elettrica perché 'onere improprio': da quando e come si pagherà? Canone Rai verso l'uscita dalla bolletta insieme ad altri oneri impropri Il canone non è comunque l'unico onere improprio che grava sulle bollette. Ci sono infatti anche altre voci non propriamente ...

Canone RAI non si pagherà più in bolletta? Il Governo ci pensa Canone RAI non si pagherà più in bolletta? Il Governo ci pensa Disegno di legge del MiSE, PNRR , impegni con l'Europa: ma cosa c'entra il canone RAI ? Ricostruiamo la situazione. Tra gli impegni ...

