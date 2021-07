Incendio in una fabbrica di caffè nel Casertano, rogo quasi domato: si fa largo ipotesi dolosa (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – Dopo una notte di superlavoro è stato quasi domato, nell’area industriale di San Marco Evangelista (Caserta), l’Incendio di una fabbrica di produzione di cialde di caffè sviluppatosi ieri sera, che ha generato una nube nera che ha invaso i centri abitati dei comuni limitrofi raggiungendo il capoluogo Caserta. I vigili del fuoco del Comando provinciale Casertano stanno spegnendo gli ultimi focolai presenti all’interno dei capannoni. Sul fronte delle indagini, effettuate dalla squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Caserta e dai ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – Dopo una notte di superlavoro è stato, nell’area industriale di San Marco Evangelista (Caserta), l’di unadi produzione di cialde disviluppatosi ieri sera, che ha generato una nube nera che ha invaso i centri abitati dei comuni limitrofi raggiungendo il capoluogo Caserta. I vigili del fuoco del Comando provincialestanno spegnendo gli ultimi focolai presenti all’interno dei capannoni. Sul fronte delle indagini, effettuate dalla squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Caserta e dai ...

Advertising

luigidimaio : Da diverse ore una vasta area in provincia di Oristano è in ginocchio a causa di un incendio devastante. È stato at… - insopportabile : Ringrazio le decine di persone che mi chiedono come poter dare una mano d'aiuto alle popolazioni della Sardegna col… - emergenzavvf : #Oristano #incendio di vegetazione a Bonarcado: #vigilidelfuoco impegnati per tutta la notte nell'opera di contrast… - anteprima24 : ** #Incendio in una #Fabbrica di #Caffè nel #Casertano, rogo quasi domato: si fa largo ipotesi dolosa **… - dande_merli : RT @fatina909: Dopo L' incendio di ieri questo è quello che quel che è rimasto del rifugio di una nostra volontaria, chiunque volesse aiuta… -