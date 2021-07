Germania, esplode impianto chimico: scatta l’allarme nell’intera area (Di martedì 27 luglio 2021) L’esplosione avvenuta in un impianto chimico a Leverkusen è stata classificata altamente pericolosa dalla Protezione Civile: ci sono feriti Un’esplosione in un impianto chimico in Germania, a Leverkusen, ha fatto scattare l’allarme nell’intera area della regione tedesca del Nordreno-Vestfalia. E’ stato chiesto alla popolazione di non uscire e di tenere chiuse porte e finestre in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 luglio 2021) L’esplosione avvenuta in una Leverkusen è stata classificata altamente pericolosa dalla Protezione Civile: ci sono feriti Un’esplosione in unin, a Leverkusen, ha fattoredella regione tedesca del Nordreno-Vestfalia. E’ stato chiesto alla popolazione di non uscire e di tenere chiuse porte e finestre in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

290961 : Esplode impianto rifiuti pericolosi, pericolo estremo e disastro ambientale in corso in Germania - Mauro73432329 : - infoitinterno : Germania, esplode un impianto chimico a Leverkusen: 'Minaccia estrema, state in casa' - TovarishM5S : RT @greenMe_it: Esplode impianto rifiuti pericolosi, disastro ambientale in corso in Germania. Terribile nuvola di fumo sull’impianto Bayer… - greenMe_it : Esplode impianto rifiuti pericolosi, disastro ambientale in corso in Germania. Terribile nuvola di fumo sull’impian… -