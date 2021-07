Figc | Gravina | “Stop a tre campionati prof Fusione tra Serie B e C”

Advertising

ZZiliani : È il #22luglio, in @FIGC è tempo di vacanze ma che ne dite di distogliere dalla pennichella il prode #Gravina chied… - ZZiliani : “Cara @FIGC e caro #Gravina (che per quieto vivere si è tolto da Twitter), potete per favore mostrarci la lettera d… - fattoquotidiano : Peccato che a Roma i contagi siano quintuplicati proprio per quello che l’assessore alla Sanità del Lazio, D’Amato,… - SienaFree : Ripescaggi Serie C: il Consiglio federale ha dato delega al presidente FIGC Gravina - AnsaBasilicata : Gravina 'Ripescaggi e riammissioni? Aspettiamo motivazioni'. Al n.1 Figc e presidenti componenti la delega #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Figc Gravina

...ae ai presidenti delle componenti per le riammissioni e i ripescaggi in B e C. Prima il Cosenza A seguito del Consiglio Federale svolto quest'oggi a Roma arriva il comunicato dellain ...Commenta per primo Giornata importante in casa, dove nella giornata odierna è andato in scena un Consiglio federale significativo. Intervenuto in conferenza stampa, il presidente Gabrieleha dichiarato: 'Serie A a 18 o 20 squadre? Non ...ROMA, 27 LUG - Il Consiglio Federale della Figc ha dato delega al presidente, Gabriele Gravina, e ai presidenti delle componenti per le riammissione e i ripescaggi in B e C in seguito al rigetto dei r ...ROMA, 27 LUG - "Serie A a 18 o 20 squadre? Parlare di numeri non mi affascina", ha spiegato Gabriele Gravina, in conferenza stampa, dopo il Consiglio Federale odierno. Sulla riforma dei campionati ha ...