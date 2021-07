Consiglio Federale, ufficiale: obbligo del green pass tra gli atleti (Di martedì 27 luglio 2021) Il Consiglio Federale ha ufficializzato l’obbligatorietà del green pass per gli atleti a tutti i livelli: il comunicato Il Consiglio Federale ha approvato una norma che prevede l’obbligatorietà del green pass (vaccino, attestato di guarigione da Covid-19 e tampone entro le 48 ore) per i tesserati che disputano le competizioni professionistiche e di Serie A femminile. «Il green pass – ha dichiarato Gravina in conferenza stampa – deve considerare tutti: non solo i tifosi, anche i calciatori, professionisti e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Ilha ufficializzato l’obbligatorietà delper glia tutti i livelli: il comunicato Ilha approvato una norma che prevede l’obbligatorietà del(vaccino, attestato di guarigione da Covid-19 e tampone entro le 48 ore) per i tesserati che disputano le competizioni professionistiche e di Serie A femminile. «Il– ha dichiarato Gravina in conferenza stampa – deve considerare tutti: non solo i tifosi, anche i calciatori, professionisti e ...

