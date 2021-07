Banca Generali chiude semestre record. Masse oltre 80 miliardi e maxi dividendo (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Banca Generali archivia risultati record nel primo semestre e raggiunge con sei mesi d’anticipo i target fissati nel piano industriale triennale 2019-21. Nel corso dei primi sei mesi, Banca Generali ha registrato un forte aumento delle Masse, salite del 17% a 80,4 miliardi di euro, e della leva operativa. Due fattori che spingono la crescita degli utili semestrali al massimo storico di 190,1 milioni di euro, segnando una crescita del 44% rispetto al dato dello scorso anno. In forte crescita (+23%) anche la componente ricorrente degli utili ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) –archivia risultatinel primoe raggiunge con sei mesi d’anticipo i target fissati nel piano industriale triennale 2019-21. Nel corso dei primi sei mesi,ha registrato un forte aumento delle, salite del 17% a 80,4di euro, e della leva operativa. Due fattori che spingono la crescita degli utili semestrali al massimo storico di 190,1 milioni di euro, segnando una crescita del 44% rispetto al dato dello scorso anno. In forte crescita (+23%) anche la componente ricorrente degli utili ...

