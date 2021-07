Al via PNRR Academy: una ‘scuola’ per chi dovrà gestire appalti e cantieri del Recovery (Di martedì 27 luglio 2021) La normativa sarà talmente complessa e articolata che per gestire gli appalti relativi alle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) occorrerà formare tecnici specializzati. Questo il progetto che vedrà presto la luce grazie alla nuova PNRR Academy: tre corsi di formazione per l’aggiornamento professionale promosso dal Ministero delle Infrastrutture e destinati a professionisti che, sul piano burocratico e amministrativo ma anche operativo, avranno a che fare con appalti milionari. Sostenibilità e digitale L’iniziativa partirà il 27 settembre ma fra pochi giorni, il 30 ... Leggi su velvetmag (Di martedì 27 luglio 2021) La normativa sarà talmente complessa e articolata che perglirelativi alle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () occorrerà formare tecnici specializzati. Questo il progetto che vedrà presto la luce grazie alla nuova: tre corsi di formazione per l’aggiornamento professionale promosso dal Ministero delle Infrastrutture e destinati a professionisti che, sul piano burocratico e amministrativo ma anche operativo, avranno a che fare conmilionari. Sostenibilità e digitale L’iniziativa partirà il 27 settembre ma fra pochi giorni, il 30 ...

