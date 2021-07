Startup: arriva Your Personal Trainer, porta il vero allenamento a domicilio (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Labitalia) - Durante il lockdown, spinti dalla necessità fare attività fisica dentro le mura di casa, le app di fitness e workout hanno registrato un vero e proprio boom. Secondo il report di Sensor Tower, nel 2020, in Italia la spesa per questo tipo di applicazioni, scaricabili su smartphone o tablet, è aumentata di oltre il 64% rispetto al 2019, con un indotto pari a 18 milioni di euro. Ma se allenarsi da soli è stata una necessità temporanea, superata l'emergenza, in tanti hanno capito che praticare qualsiasi esercizio sportivo senza l'ausilio di professionisti del settore è davvero difficile: non sempre è facile, infatti, comprendere i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Labitalia) - Durante il lockdown, spinti dalla necessità fare attività fisica dentro le mura di casa, le app di fitness e workout hanno registrato une proprio boom. Secondo il report di Sensor Tower, nel 2020, in Italia la spesa per questo tipo di applicazioni, scaricabili su smartphone o tablet, è aumentata di oltre il 64% rispetto al 2019, con un indotto pari a 18 milioni di euro. Ma se allenarsi da soli è stata una necessità temporanea, superata l'emergenza, in tanti hanno capito che praticare qualsiasi esercizio sportivo senza l'ausilio di professionisti del settore è davdifficile: non sempre è facile, infatti, comprendere i ...

Advertising

UnicaRadio : Arriva l’auto comandata da remoto. Si chiama Halo Halo è una startup americana che offre un servizio di car sharin… - umbyotaku : RT @MakerFaireRome: Arriva dall'#India l'innovativa bottiglia di carta 100% compostabile, pensata per ridurre il consumo di plastica. A rea… - Sonudhi47504632 : RT @MakerFaireRome: Arriva dall'#India l'innovativa bottiglia di carta 100% compostabile, pensata per ridurre il consumo di plastica. A rea… - SignorAldo : RT @MakerFaireRome: Arriva dall'#India l'innovativa bottiglia di carta 100% compostabile, pensata per ridurre il consumo di plastica. A rea… - RobRe62 : RT @EconomyUp: #SmartMobilityUp #MonopattiniElettrici Arriva da @Superpedestrian la tecnologia per una guida sicura grazie alla startup @Na… -