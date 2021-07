Sta per arrivare Playdate, la mini console a manovella (Di lunedì 26 luglio 2021) Se avete voglia di mettere le mani su una console diversa dal solito, sappiate che stanno per aprirsi i preordini di Playdate. Un progetto molto divertente di Panic, azienda di Portland che ha pensato a qualcosa di nuovo per i videogiocatori. Così è nata questa piccola console, che sta in una mano ma che ha tutto quello che serve, dai comandi al bluetooth, dal wi-fi alla USB-C. Lo schermo è in bianco e nero, non è retroilluminato (un po' come un primo Kindle) e ha una risoluzione notevole, 400 × 240 per 2,7 pollici. E quando la console è spenta si trasforma in un orologio da comodino. La console ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 26 luglio 2021) Se avete voglia di mettere le mani su unadiversa dal solito, sappiate che stanno per aprirsi i preordini di. Un progetto molto divertente di Panic, azienda di Portland che ha pensato a qualcosa di nuovo per i videogiocatori. Così è nata questa piccola, che sta in una mano ma che ha tutto quello che serve, dai comandi al bluetooth, dal wi-fi alla USB-C. Lo schermo è in bianco e nero, non è retroilluminato (un po' come un primo Kindle) e ha una risoluzione notevole, 400 × 240 per 2,7 pollici. E quando laè spenta si trasforma in un orologio da comodino. La...

Advertising

borghi_claudio : Stanno già spostando la mira per mettere il #greenpass ai bambini di SEI anni? Ma qui si sta perdendo del tutto il… - Giorgiolaporta : Ormai non siamo più abituati al confronto e al dissenso. O si sposa una linea o si è pericolosi dissidenti, fascist… - lauraboldrini : In queste ore il pensiero è per la popolazione della #Sardegna che sta vivendo la devastazione del #fuoco. Un graz… - Alessandro_Amad : RT @giuliramone: ?? IMPORTANTE ?? Visto la drammatica situazione che sta vivendo la Sardegna, raccogliamo beni di prima necessità a #Cagliari… - simen80 : RT @LaFranci27: La ripugnante idea che si sta facendo sempre più strada tra i #nazivax, è quella che chi non si vaccina non possa usufruire… -

Ultime Notizie dalla rete : Sta per Covid, Giani: "Con i nuovi parametri la Toscana è in zona bianca" I contagi "ieri erano 516, oggi sono 361", per cui "vediamo un po' nei prossimi giorni lo sviluppo ... quindi l'obiettivo che avevo prospettato si sta realizzando: e le vaccinazioni ricevono una forte ...

New World: l'MMO di Amazon triplica i numeri di Final Fantasy 14 Tra schede video letteralmente distrutte e giocatori bannati dal gioco per motivi a dir poco ... ma dai numeri che la beta PC sta facendo in questi giorni è chiaro che l'attenzione e la curiosità dei ...

Tokyo 2020. La tempesta Nepartak sta per abbattersi sulle Olimpiadi Rai News Giorgia Meloni si è vaccinata a Roma Giorgia Meloni si è vaccinata oggi a Roma all’ospedale Spallanzani. Come rende noto il suo staff in una nota, il presidente di Fratelli d’Italia aveva già prenotato la prima dose del vaccino anti-Covi ...

I richiedenti asilo espulsi “gridano aiuto” nel nord del Messico I richiedenti asilo espulsi dagli Stati Uniti temono per la loro sicurezza nel nord del Messico e la violenza in America Centrale.

I contagi "ieri erano 516, oggi sono 361",cui "vediamo un po' nei prossimi giorni lo sviluppo ... quindi l'obiettivo che avevo prospettato sirealizzando: e le vaccinazioni ricevono una forte ...Tra schede video letteralmente distrutte e giocatori bannati dal giocomotivi a dir poco ... ma dai numeri che la beta PCfacendo in questi giorni è chiaro che l'attenzione e la curiosità dei ...Giorgia Meloni si è vaccinata oggi a Roma all’ospedale Spallanzani. Come rende noto il suo staff in una nota, il presidente di Fratelli d’Italia aveva già prenotato la prima dose del vaccino anti-Covi ...I richiedenti asilo espulsi dagli Stati Uniti temono per la loro sicurezza nel nord del Messico e la violenza in America Centrale.