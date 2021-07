Shaqiri | «Intrigato da Sarri e dalla Lazio Inter? Non mi pento»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 luglio 2021) Xherdanesce allo scoperto e parla dell’esse della: ecco le parole dell’esterno svizzero sul ritorno in Serie A Xherdanha rilasciato una bellavista al Corriere dello Sport. NUOVA SFIDA – «L’importante in questo momento della mia carriera è poter giocare regolarmente, ma non è sempre stato così nelle ultime tre stagioni. Per questo ho detto al Liverpool che mi sento pronto per una nuova sfida. Hanno accettato il mio desiderio e valuteranno seriamente le offerte che arriveranno. Non mi ostacoleranno. Mi sento molto bene, l’ultimo anno è stato difficile per tutti per i motivi ...