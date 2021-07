Sangiovanni presenta il video della sua «Malibù» ed è subito una hit

(Di lunedì 26 luglio 2021) Si scrivee si legge: la canzone che sta spopolando in radio e su Youtube è il singolo dell'estate del giovane cantante lanciato dal talent show Amici di Maria De Filippi. Facciamo un passo indietro per ripercorrere la carriera del'autorecanzone che, probabilmente, hai già cominciato a canticchiare. Chi èClasse 2003, all'anagrafe Giovanni Pietro Damian, a sedici anni comincia a scrivere le sue canzoni. Il vicentino sceglie lo pseudonimo artisticoper scherzare sul fatto che tutti (madre, amici) gli dicono che non ha «la faccia di un santo». Si fa conoscere ...

