Rimodulazioni WindTre del secondo gettone da oggi 26 luglio

(Di lunedì 26 luglio 2021) Da26diventano effettive alcuneper quanto riguarda la novità delrelativo al meccanismo di anticipo del traffico. La modifica unilaterale è entrata in auge quest’per tutti quei clienti appositamente già informati a tempo debito (si tratta della seconda trance, dopo la prima dello scorso 28 giugno, che faceva capo ad alcuni altri clienti dell’ex brand 3 Italia). Ci sono anche altri clienti per cui lescatteranno dal 2 agosto,la ...

Advertising

CashDroid : Rimodulazioni WindTre da settembre 2021 - infoitscienza : WINDTRE rimodulazioni extrasoglia dati: coinvolto nuovo scaglione dal 7 Settembre 2021 - mondomobileweb : WINDTRE rimodulazioni extrasoglia dati: coinvolto nuovo scaglione dal 7 Settembre 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Rimodulazioni WindTre

OptiMagazine

Chi è già clientedeve stare attento allein arrivo dal 26 agosto . Chi invece vuole diventarlo effettuando la portabilità del proprio numero può dare un'occhiata alle nuove offerte online , che ...13 condivisioni Condividi Tweet Salvatore Carrozzini VIA Notizie RelazionateTariffe Articolo, meno di 30 euro al mese per linea mobile+fissa 21 12 Luglio 2021Le promozioni per passare a WindTre cambiano a seconda dell'operatore di provenienza: vediamole nel dettaglio.Per gli ex clienti 3Italia ora WindTre arriva una rimodulazione scaglionata del costo del traffico dati extrasoglia per adeguare le offerte ...