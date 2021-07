Pokémon: una serie live-action in fase di sviluppo per Netflix (Di lunedì 26 luglio 2021) Netflix ha ordinato lo sviluppo di una serie live-action dedicata ai Pokémon, progetto affidato a Joe Henderson, showrunner di Lucifer. I Pokémon sono al centro di un nuovo progetto destinato a Netflix: Joe Henderson si occuperà infatti della sceneggiatura e della produzione di una serie live-action. Il co-showrunner di Lucifer, che sta per concludersi con la sesta stagione, è coinvolto nella realizzazione del nuovo progetto che è attualmente nelle prime fasi di sviluppo. Il sito di Variety ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 luglio 2021)ha ordinato lodi unadedicata ai, progetto affidato a Joe Henderson, showrunner di Lucifer. Isono al centro di un nuovo progetto destinato a: Joe Henderson si occuperà infatti della sceneggiatura e della produzione di una. Il co-showrunner di Lucifer, che sta per concludersi con la sesta stagione, è coinvolto nella realizzazione del nuovo progetto che è attualmente nelle prime fasi di. Il sito di Variety ...

