Philips | gli utili battono le attese nel secondo trimestre

(Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) –– multinazionale olandese che negli ultimi anni si è concentrata sempre più nel settore delle nuove tecnologie per la salute – ha registrato vendite pari a 4,2 miliardi di euro neldell’anno, con una crescita delle vendite comparabili del 9%. Il reddito da operazioni continue è sceso a 65 milioni di euro a causa di un accantonamento di 250 milioni di euro relativo ai già annunciati problemi a dispositivi di ventilazionezzati per trattare l’apnea notturna. L‘EBITA rettificato è aumentato a 532 milioni di euro (12,6% delle vendite), rispetto ai 390 milioni di euro (9,8% delle ...

- multinazionale olandese che negli ultimi anni si è concentrata sempre più nel settore ...analisti si aspettavano un EBITA di 519 milioni di euro. Il free cash flow , nei tre mesi a giugno, ...(Teleborsa) – Philips – multinazionale olandese che negli ultimi anni si è concentrata sempre più nel settore delle nuove tecnologie per la salute – ha registrato vendite pari a ...Borsa italiana news. Piazza Affari oggi inizia una nuova settimana. Pochi i dati macroeconomici rilevanti previsti in diffusione ...