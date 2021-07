Advertising

G_B0TTAZZI : RT @LaGazzettaWeb: Perrini: «Situazione esplosiva all'hotspot di Taranto» - LaGazzettaWeb : Perrini: «Situazione esplosiva all'hotspot di Taranto» -

Ultime Notizie dalla rete : Perrini Situazione

La Gazzetta del Mezzogiorno

Nel centro laè davvero esplosiva'. 'Concepito come luogo di permanenza di poche ore - rileva- è diventato luogo di attesa di svariati giorni durante i quali molti ospiti tentano ...Nota del presidente della commissione speciale Antimafia della Regione Puglia, RenatoLa gravità della sparatoria tra giovanissimi a Taranto apre uno scenario preoccupante, ...è la...BARI - Comincia da Taranto il tour del presidente della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, Renato Perrini. Questa mattina Perrini ha in ...“Questa mattina, in qualità di presidente della Commissione regionale di studio e d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, ho voluto incontrare il prefetto e il questore di Ta ...